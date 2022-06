Mercato Milan – Florenzi e Messias, tutto fatto: presto gli annunci / PM News

Alessandro Florenzi e Junior Messias sono pronti a diventare calciatori del Milan a titolo definitivo. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione è tutto fatto per i riscatti di entrambi e, per questo motivo, presto ci saranno gli annunci ufficiali.

Sia per Florenzi che per Messias, il Milan ha ottenuto uno sconto dalla cifra dei riscatti pattuiti nella scorsa stagione. Per il primo il club rossonero verserà circa 2 milioni di euro, mentre per il secondo 4,5 milioni. Tutto pronto dunque, manca soltanto l'ufficialità. Le Top News di oggi sul Milan: situazione Paulo Dybala, Enzo Fernandez aspetta i rossoneri