Calciomercato Milan, LIVE: ultime news e tutte le trattative di oggi

La sessione estiva di calciomercato durerà dal 1 luglio al 1 settembre 2022. L'AC Milan si appresta a fare mercato da campione d'Italia e gli obiettivi in entrata e in uscita rimangono tanti. In questo Live ci proponiamo di riportare tutte le trattative di oggi23 giugno e le ultime news sul calciomercato del Milan. Scoop ed esclusive, acquisti e cessioni, prezzi e stipendi.

Live calciomercato Milan: le news

Di seguito riportiamo tutto ciò che si dice (in tv e radio) e si scrive (web e giornali) sul mercato del Milan, segnalandovi ciò che ci risulta e cosa no. Buona lettura

Dybala al bivio: Milan o Inter?

I media oggi si dividono sul futuro di Paulo Dybala. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex Juventus piace, ma deve ridursi lo stipendio. Il Corriere della Sera, invece, si spinge più in là di un semplice interessamento: con l'entourage dell'argentino - scrive - ci sono già stati contatti telefonici. Più freddi invece Sportmediaset e Sky, cui non risulta nessun passo concreto

COSA CI RISULTA: al momento,Dybala non è tra i pensieri del Milan. I rossoneri non hanno avviato trattative o approfondito più di tanto la situazione, nonostante l'operazione con l'Inter sia stata messa in stand-by. L'argentino non convince da un punto di vista fisico Marotta, che gli avrebbe offerto un contratto a prestazione, con clausole legate alle presenze.

Asse Milan-Roma: i nomi sul piatto

Oggi incontro tra la dirigenza del Milan (presenti Maldini e Massara) e quella della Roma. Sul piatto il riscatto di Alessandro Florenzi. Con Tiago Pinto si sarebbe parlato anche di Zaniolo e Veretout. Il primo è un'idea del Milan, ma per ora impraticabile (la richiesta giallorossa, sui 60 Milioni, è ritenuta eccessiva), il secondo invece piace a Pioli e non rientra nei piani di Mourinho.

Origi in arrivo

Secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio, la settimana prossima dovrebbe arrivare in Italia Divock Origi. Previste visite mediche e firma per l'ormai ex attaccante del Liverpool. COSA CI RISULTA: Dopo opportune verifiche, possiamo confermarvi la notizia.

Calciomercato, Milan su Traorè

La Gazzetta dello Sport punta su Traorè al Milan. Per convincere il Sassuolo, però, servono almeno 25 milioni di euro. Secondo Giovanni Galli, intervistato dalla rosea, è 'un giocatore pronto, da Milan. Ha forza fisica e un controllo tecnico fuori dal comune. Il suo ruolo? Esterno sinistro. Da trequartista dovrebbe adattarsi". COSA CI RISULTA: Nome che piace, già sondato in passato da Maldini e Massara. Ad oggi non ci sono però novità. Ci si è fermati alle chiacchiere.

Incontro con gli intermediari di Gabriel Jesus e gli agenti di Ibañez

Oggi a Casa Milan era presente Lodovico Spinosi, agente italiano di Roger Ibañez della Roma e intermediario di Gabriel Jesus del Manchester City. A riferirlo è 'Calciomercato.it'. L'incontro in sede è durato circa un'ora ed erano presenti gli intermediari di Gabriel Jesus e soci italiani di Giuliano Bertolucci che, tra gli altri, assiste anche Roger Ibañez della Roma.