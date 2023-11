Van Breemen e Veiga al Milan? Il capo-scout del Basilea: “Vedremo…”

Il Milan potrebbe essere alla continua ricerca di profili giusti da inserire in squadra nelle prossime sessioni di calciomercato . Patrick Dippel , capo scout del Basilea, è presente al TransferRoom Summit di Estoril, in Portogallo. Ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb. Tra i tanti temi toccati anche deu giocatori che potrebbero interessare al Milan per le prossime sessioni di calciomercato. Ecco le sue parole su Van Breemen e Renato Veiga.

Milan su Van Breemen e Renato Veiga: "Vedremo"

"Non so se il Milan sia interessato o no, leggo le notizie. In passato abbiamo scelto di prendere dei giocatori giovani che avrebbero acquisito interesse da parte di grandi società come il Milan dunque... Vedremo cosa accadrà".