Ufficiale: Zaniolo va all’Aston Villa. Era stato accostato al Milan

Nelle scorse sessioni di calciomercato tra i profili accostati a più riprese al Milan c'è stato anche Nicolò Zaniolo. Dopo il suo approdo in Turchia, al Galatasaray, l'interesse del Diavolo sarebbe però svanito. E infatti nel corso di questa finestra estiva non si è più parlato del centrocampista italiano in orbita rossonera.