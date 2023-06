Ufficiale, Rabiot rinnova con la Juventus fino al 2024

Le strade di Rabiot e della Juventus si sono incrociate per la prima volta nell’estate 2019, al termine della sua avventura con il PSG, e in queste quattro stagioni Adrien è sempre stato centrale per il centrocampo bianconero. 37 presenze in Serie A con un gol messo a segno nella prima stagione, quella terminata con la conquista dello scudetto; 47 apparizioni e 5 gol nella seconda, con la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italiana; 45 presenze senza gol nella terza e poi l’exploit personale in quest’ultima, dove è sceso in campo 48 volte (secondo in rosa per minutaggio dietro Danilo), segnando ben 11 gol: 8 in Serie A, 2 in Champions League e 1 in Europa League.