Ufficiale, Quirini lascia il Milan futuro e passa alla Salernitana

Ettore Quirini, nuovo calciatore del Milan Futuro (getty images)
Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ettore Quirini a U.S. Salernitana
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Mancano sempre meno ore per quanto riguarda la chiusura del calciomercato estivo e il Milan potrebbe avere chiuso la sessione con l'acquisto del giovane Odogu e l'arrivo di Rabiot. Occhio anche alle cessioni: il Diavolo, infatti, potrebbe cedere altri giocatori in queste ultimissime ore. Anche il Milan Futuro, che giocherà in Serie D, ha visto tante partenze. La squadra di Oddo, infatti, ha cambiato molto dopo la retrocessione dalla Serie C, dopo la brutta sconfitta ai playout contro la Spal. Tra queste anche quella di Quirini. Ecco il comunicato ufficiale.

Milan Futuro, ceduto anche Quirini

—  

(fonte: acmilan.com) - AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ettore Quirini U.S. Salernitana 1919.

Il Club ringrazia Ettore per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.

