Ufficiale, Quirini lascia il Milan futuro e passa alla Salernitana

Mancano sempre meno ore per quanto riguarda la chiusura del calciomercato estivo e il Milan potrebbe avere chiuso la sessione con l'acquisto del giovane Odogu e l'arrivo di Rabiot. Occhio anche alle cessioni: il Diavolo, infatti, potrebbe cedere altri giocatori in queste ultimissime ore. Anche il Milan Futuro, che giocherà in Serie D, ha visto tante partenze. La squadra di Oddo, infatti, ha cambiato molto dopo la retrocessione dalla Serie C, dopo la brutta sconfitta ai playout contro la Spal. Tra queste anche quella di Quirini. Ecco il comunicato ufficiale.