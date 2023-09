Ufficiale, colpo del Manchester United: arriva Amrabat

Colpo del Manchester United che ufficializza l'arrivo di Sofyan Amrabat. Il giocatore arriva in prestito con diritto dalla Fiorentina

Sofyan Amrabat è un nuovo calciatore del Manchester United . Il centrocampista arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Ecco il tweet ufficiale dei Red Devils.

( fonte:manutd.com ) - "Sofyan Amrabat si è unito al Manchester United in prestito dall'ACF Fiorentina fino al giugno 2024. Il centrocampista ha totalizzato 49 presenze con il Marocco e ha giocato tutti i minuti della corsa del suo Paese alle semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2022. Nella scorsa stagione, Amrabat ha avuto un ruolo fondamentale nel raggiungimento della finale di Coppa Italia e della UEFA Europa Conference League da parte dell'ACF Fiorentina". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

