Ufficiale, l’ex Inter Kovacic al Manchester City | NEWS

"Il 29enne ha giocato 221 partite in 5 stagioni con il Chelsea, vincendo la Champions League, Europa League, FIFA Club World Cup e UEFA Super Cup, vincendo anche Player of the Year award in 2019/20 del club. Ecco le parole dello stesso Kovacic. 'Un trasferimento brillante per me, non vedo l'ora di iniziare la mia carriera con il City. Tutti quelli che hanno visto questa squadra sotto Pep sanno quanto sia forte. Per me sono i migliori al Mondo...'". LEGGI ANCHE: Milan, capitolo liste. La situazione dei rossoneri in ottica mercato