Adama Traoré è un nuovo giocatore del Fulham. L’esterno ex Barcellona ha firmato a parametro zero con i Cottagers. Lo spagnolo ha firmato un contratto biennale, con possibilità di rinnovo per un altro anno. Si tratta di un ritorno in Premier League dopo l’addio ai Wolves a giugno. L'esterno era stato anche accostato al Milan, prima che i rossoneri chiudessero sia per Pulisic che per Chukwueze. Ecco il tweet ufficiale con il quale il Fulham ha comunicato l'accordo.