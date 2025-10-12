Pianeta Milan
Tomori e Saelemaekers: Milan fiducioso per il rinnovo con una sostanziale differenza

Calciomercato Milan, fiducia in casa rossonera per il rinnovo di Tomori. Per Saelemaekers una possibile differenza rispetto al difensore. Le ultime da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan potrebbe già pensare alle prossime sessioni di calciomercato. I rossoneri, infatti, potrebbero cercare rinforzi già a gennaio, specialmente in difesa e in attacco. Occhio anche ai possibili rinnovi. Due giocatori che hanno iniziato molto bene la stagione sono Fikayo Tomori e Alexis Saelemaekers, entrambi in scadenza a giugno 2027 e sui quali il Milan starebbe lavorando per il rinnovo.

Rinnovo Milan: Tomori e Saelemaekers priorità

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', la dirigenza rossonera sarebbe abbastanza convinta della bontà di un rinnovo con il difensore inglese: le discussioni con l'entourage sarebbero già iniziate per un prolungamento triennale a cifre confermate.

Per l'esterno belga, si legge, discorso simile con una differenza: Saelemaekers percepisce un milione e mezzo di euro. Rispetto a Tomori, il rinnovo potrebbe arrivare con un sostanziale aumento di stipendio: secondo 'Il Corriere dello Sport', infatti, si starebbe studiano un quadriennale a cifre quasi triplicate rispetto a quelle attuali. Vedremo se Tomori e Saelemaekers faranno parte del Milan del futuro.

