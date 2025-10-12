Il Milan potrebbe già pensare alle prossime sessioni di calciomercato. I rossoneri, infatti, potrebbero cercare rinforzi già a gennaio, specialmente in difesa e in attacco. Occhio anche ai possibili rinnovi. Due giocatori che hanno iniziato molto bene la stagione sono Fikayo Tomori e Alexis Saelemaekers, entrambi in scadenza a giugno 2027 e sui quali il Milan starebbe lavorando per il rinnovo.