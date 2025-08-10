Thiaw al Newcastle, super plusvalenza per il Milan: i conti sorridono

Il solo Thiaw, ha spiegato il quotidiano sportivo nazionale, in termini contabili, va a coprire sostanzialmente la metà dei premi Champions percepiti dal Milan l’anno scorso , pari a 60 milioni di euro, che in questa stagione verranno completamente a mancare, visto che la squadra rossonera non si è qualificata per le coppe.

Insomma, se la ricca cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, perfezionata entro lo scorso 30 giugno, ha fatto sì che il Milan chiudesse il precedente bilancio in utile (e per la terza volta consecutiva), quelle successive di Theo Hernández e Thiaw mettono a posto i conti attuali.