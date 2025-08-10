Thiaw al Newcastle, super plusvalenza per il Milan: i conti sorridono

Ciò significa che, nel rendiconto economico che chiuderà i battenti al 30 giugno 2026, il Milan potrà iscrivere una plusvalenza di 31,5 milioni di euro. Dalla quale, però, detrarre il 10% che andrà, per accordi pregressi, proprio allo Schalke 04, club di provenienza.
Dopo il bilancio 2025, praticamente sistemato anche quello 2026—
Il solo Thiaw, ha spiegato il quotidiano sportivo nazionale, in termini contabili, va a coprire sostanzialmente la metà dei premi Champions percepiti dal Milan l’anno scorso, pari a 60 milioni di euro, che in questa stagione verranno completamente a mancare, visto che la squadra rossonera non si è qualificata per le coppe.
Insomma, se la ricca cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, perfezionata entro lo scorso 30 giugno, ha fatto sì che il Milan chiudesse il precedente bilancio in utile (e per la terza volta consecutiva), quelle successive di Theo Hernández e Thiaw mettono a posto i conti attuali.
