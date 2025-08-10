Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Thiaw al Newcastle, super plusvalenza per il Milan: i conti sorridono

CALCIOMERCATO MILAN

Thiaw al Newcastle, super plusvalenza per il Milan: i conti sorridono

Thiaw al Newcastle, super plusvalenza per il Milan: i conti sorridono
Malick Thiaw si trasferirà dal Milan al Newcastle in questo calciomercato estivo per 40 milioni di euro, bonus inclusi. E il club ...
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sull'imminente trasferimento di Malick Thiaw dal Milan al Newcastle, in questo calciomercato estivo, per 35 milioni di euro più 5 di bonus.

Calciomercato Milan, i benefici economici dell'addio a Thiaw

—  

Un'operazione definita dalla 'rosea' "esemplare". Acquistato nel calciomercato estivo 2022 per 8,8 milioni di euro più oneri e bonus dallo Schalke 04, Thiaw aveva un costo residuo a bilancio - al netto degli ammortamenti - di circa 3,5 milioni di euro.

LEGGI ANCHE

Ciò significa che, nel rendiconto economico che chiuderà i battenti al 30 giugno 2026, il Milan potrà iscrivere una plusvalenza di 31,5 milioni di euro. Dalla quale, però, detrarre il 10% che andrà, per accordi pregressi, proprio allo Schalke 04, club di provenienza.

Dopo il bilancio 2025, praticamente sistemato anche quello 2026

—  

Il solo Thiaw, ha spiegato il quotidiano sportivo nazionale, in termini contabili, va a coprire sostanzialmente la metà dei premi Champions percepiti dal Milan l’anno scorso, pari a 60 milioni di euro, che in questa stagione verranno completamente a mancare, visto che la squadra rossonera non si è qualificata per le coppe.

LEGGI ANCHE: Amichevole Chelsea-Milan, la diretta testuale della partita | LIVE News>>>

Insomma, se la ricca cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, perfezionata entro lo scorso 30 giugno, ha fatto sì che il Milan chiudesse il precedente bilancio in utile (e per la terza volta consecutiva), quelle successive di Theo Hernández e Thiaw mettono a posto i conti attuali.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA