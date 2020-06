Serie A, comunicato ufficiale: ecco quando inizierà il calciomercato

CALCIOMERCATO – Giornata molto importante per il calcio italiano. Dopo aver deciso come continuare la Serie A in caso di nuovo stop per il coronavirus, la FIGC ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale in cui ha comunicato l’inizio del calciomercato estivo e quello invernale: il primo si aprirà il 1 settembre 2020 e si chiuderà il 5 ottobre 2020, mentre il secondo si aprirà il 4 gennaio 2021 e terminerà il 31 gennaio successivo. Ecco il comunicato.

"Il Consiglio Federale ha stabilito i termini di tesseramento per la prossima stagione sportiva: dal 1 settembre al 5 ottobre 2020; dal 4 gennaio al 31 gennaio 2021".