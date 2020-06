Serie A, Consiglio Figc: in caso di stop, via ai playoff. Sull’algoritmo…

ULTIME NEWS – Arrivano delle importanti novità sulla Serie A dal Consiglio Federale, che si sta svolgendo in questo momento a Roma. Il Consiglio Figc ha approvato le linee guida proposte dal presidente Gabriele Gravina nel caso in cui la Serie A si fermasse: ok ai playoff come piano B e algoritmo come piano C nel caso in cui non si riuscisse a terminare la stagione. L’algoritmo servirà inoltre a stabilire le qualificazioni alle competizioni europee e le retrocessioni.

Le altre novità: Il Monza di Galliani e Berlusconi è promosso in Serie B, cosi come Vicenza e Reggina, mentre il campionato femminile non ripartirà. Per quanto riguarda la Serie C, il campionato ripartirà con playoff e playout, mentre le ultime di ogni girone saranno retrocesse automaticamente in Serie D.

