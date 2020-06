Calciomercato Milan – Dal Portogallo: i rossoneri vogliono Araujo

CALCIOMERCATO MILAN – Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il Milan avrebbe preso informazioni per arrivare a Tomas Araujo del Benfica.

Araujo è un giovanissimo difensore centrale di cui ben si parla in Portogallo. La dirigenza rossonera pare intenzionata a puntare su Araujo per rafforza il reparto anche in ottica futura, dato che il giocatore è un 2002 ed ha appena compiuto 18 anni.

E sempre per quel che riguarda il calciomercato del Milan, ecco i due nomi per il centrocampo segnati sul taccuino di Ivan Gazidis e Ralf Rangnick. Continua a leggere per scoprire di chi si tratta >>>

