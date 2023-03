Romano: “Giroud, rinnovo ad aprile. Accordo anche sulle clausole finali”

Olivier Giroud ad un passo dal rinnovo del contratto con il Milan. Come vi abbiamo raccontato, oggi c'è stato un incontro a Casa Milan tra il procuratore dell'attaccante francese e la dirigenza di via Aldo Rossi per discutere del prosieguo dell'avventura in rossonero dell'ex giocatore del Chelsea. Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, con un post su Twitter ha riportato maggiori dettagli in merito.