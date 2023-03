Milan, incontro positivo per il rinnovo di Giroud: le ultime | PM News

Oggi pomeriggio è andato in scena un incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e il procuratore di Olivier Giroud. Le due parti hanno parlato del rinnovo del calciatore francese, il quale attualmente è in scadenza a giugno. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, si è trattato di un incontro positivo, con le due parti che sarebbero molto vicini a trovare l'accordo definitivo per continuare l'avventura in rossonero dell'attaccante numero 9. Come anticipato un paio di settimane fa, l'intenzione sarebbe quella di rinnovare per un'altra stagione, con opzione per un altro anno, con uno stipendio da 4 milioni di euro a stagione. La fumata bianca potrebbe arrivare tra un paio di giorni, settimane al massimo. Milan, ritorno alle origini: il 4-2-3-1 per scacciare i fantasmi