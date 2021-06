Rinnovo Kessie, Pellegatti: “Il Milan dovrà accontentare l’ivoriano”

Carlo Pellegatti ha parlato del rinnovo di Frank Kessie sul proprio canale YouTube. Il noto giornalista ha voluto informare i propri followers spiegando la situazione: il rinnovo non è semplice perché attualmente vi è molta distanza tra le...

Carlo Pellegatti ha parlato del rinnovo di Frank Kessie sul proprio canale YouTube. Il noto giornalista ha voluto informare i propri followers spiegando la situazione: il rinnovo non è semplice perché attualmente vi è molta distanza tra le parti . Nonostante ciò, il Milan vuole evitare di perdere a zero un altro giocatore dopo quanto accaduto con Donnarumma e Calhanoglu , quindi la trattativa prosegue.

Pellegatti fa sapere come stanno le cose tra i rossoneri e Kessie per il rinnovo: "C'è stato un colloquio tra il Milan e l'agente di Kessie, ma tutto si è concluso con un nulla di fatto: l'offerta dei rossoneri si aggira attorno ai 3,5 milioni a stagione, mentre la richiesta dell'entourage è di 5-6 milioni. L'agente di Kessie è stato chiaro con il Milan: noi non ci muoviamo da quella cifra e risponderemo in modo positivo solo quando deciderete di aumentare la vostra offerta."

La situazione quindi è tutt'altro che semplice e il club rossonero dovrà scegliere se accontentare Kessie o se perderlo a parametro zero la prossima estate. "A mio avviso il Milan non sembra avere grandi vie d'uscita dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu", prosegue Pellegatti, aggiungendo anche che "perdere Kessie non sarebbe solamente un danno tecnico, ma anche d'immagine per Elliott. Il fondo sta riscuotendo grande successo, ma se anche l'ivoriano dovesse decidere di non rinnovare il proprio contratto sarebbe un problema." Intanto, il Milan pensa alle cessioni: con le giuste partenze, ci sarebbe un bel tesoretto di 50 milioni.