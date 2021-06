Calciomercato Milan – Si pensa alle cessioni: tesoretto da 50 milioni | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: la Gazzetta dello Sport fa il punto sulle operazioni rossonere in uscita. Tesoretto da 50 milioni

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Il primo luglio inizia ufficialmente il mercato, ma il club rossonero ha già effettuato delle operazioni importanti. Acquistato Maignanper quindici milioni totali, mentre in difesa è stato riscatto Fikayo Tomori per 28 milioni di euro. E' il quinto acquisto più caro della gestione Elliott: Paquetà (38,4 milioni), Caldara (36), Piatek (35) e Leao (24 più il cartellino di Djalo).

Non ci sono però solo le entrate, ma anche le cessioni. C'è qualche giocatore che ha trovato poco spazio nella scorsa annata e rischia di trovarne ancora di meno nella prossima. Tra questi c'è sicuramente Rafael Leao. Il portoghese è stato importante per raggiungere l'obiettivo Champions League, ma non determinante: sembra vicino ad esplodere, ma poi puntualmente spreca la sua chance. Per il Milan non è in vendita, ma è chiaro che un'offerta importante potrebbe far vacillare la dirigenza rossonera. Servono almeno 25 milioni di euro: sull'attaccante ci sono Marsiglia, Dortmund e Wolverhampton.

Da valutare anche la situazione di Jens Petter Hauge. 5 gol in 24 partite con la maglia rossonera. L'inizio del norvegese è stato molto importante, salvo poi sgonfiarsi nella seconda parte di stagione. L'esterno offensivo non è in vendita, ma anche in questo caso un'offerta importante potrebbe far cambiare le cose. Hauge è costato 5 milioni, quindi può garantire un'ottima plusvalenza con una cessione da circa 15 milioni di euro. Sul norvegese c'è il Wolfsburg.

Se partissero sia Rafael Leao e sia Hauge il Milan incasserebbe circa 40 milioni di euro. Per arrivare a 50 basterebbe aggiungere la cessione di qualche giocatore in seconda linea. Pensiamo ad esempio a Krunic: con l'acquisto di un nuovo centrocampista il suo raggio d'azione diventerebbe ancora più ridotti. Discorso simile per Samu Castillejo, con l'esterno offensivo che potrebbe andare al Betis Siviglia. Insomma, c'è da lavorare molto anche in uscita, non solo in entrata. Maldini e Massara faranno il massimo.