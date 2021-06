Calciomercato Milan – Kessié da blindare: distanza tra domanda e offerta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié andrà in scadenza di contratto tra un anno. Il club dovrà accontentarlo nel rinnovo

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, oltre agli acquisti ha una priorità ben precisa: il rinnovo di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, classe 1996, andrà infatti in scadenza di contratto con il Diavolo il 30 giugno 2022. Il club di Via Aldo Rossi, per evitare di trovarsi alle prese con nuovi casi come quelli di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, deve muoversi ora per ridefinire gli accordi con l'ex atalantino.

Ne he parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il tifo milanista ha digerito tutto sommato bene gli addii al portiere ed al trequartista turco, sposando in pieno la linea societaria sull'offrire loro ingaggi non troppo elevati. Ed assistendo, quindi, alla loro decisione di arricchirsi altrove. Altrettanto, però, il sostenitore del Milan non accetterebbe di fare con Kessié, calciatore che è vero e proprio idolo rossonero e beniamino dei supporters.

Anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara sono consapevoli di dover blindare a tutti i costi Kessié, anche per dare un segnale mediatico. Il Milan, ha scritto il 'CorSport', si giocherà molto, soprattutto sotto l'aspetto della progettualità, con il rinnovo del centrocampista africano. Se il club ha infatti dimostrato di avere le idee molto chiare su acquisti e cessioni, dal punto di vista dei rinnovi dei contratti esistenti ha fatto molta più fatica.

Specialmente dinanzi le richieste eccessive di alcuni procuratori. E per Kessié l'andazzo sembra essere lo stesso. Il numero 79 del Milan, attualmente, percepisce 2,2 milioni di euro netti a stagione e vorrebbe arrivare a prenderne 6. L'ultima offerta del Milan per blindare Kessié in questo calciomercato estivo, risalente a qualche settimana fa, era di 3,5. Il Milan dovrà sensibilmente alzare, dunque, l'offerta sul piatto se vorrà giungere ad un accordo con lui.

Dopo aver risparmiato grazie alle dismissioni di Donnarumma e Calhanoglu, il club rossonero potrà usare una parte di quei soldi per andare incontro a Kessié. L'auspicio del Milan è anche che la richiesta cali un pochino, di modo da poter celebrare quel nuovo matrimonio che tutte le parti in causa vogliono. E fare di Kessié il leader del Diavolo da Champions League. Non si registrano tensioni tra le parti: il Milan vorrebbe chiudere la pratica entro il raduno. Centrocampo, il Milan prepara la strada per il colpo dell'estate >>>