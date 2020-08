PM – Calciomercato Milan: idea N’Koulou. Ecco lo scenario

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – In questi giorni Milan e Torino si sono incontrati, molte volte, presso la sede del club rossonero: i due direttori sportivi, Frederic ‘Ricky’ Massara e Davide Vagnati, hanno messo a punto il trasferimento di Ricardo Rodríguez sotto la Mole Antonelliana.

Il terzino sinistro svizzero, classe 1992, rientrato in rossonero dopo i mesi trascorsi in prestito in Olanda al PSV Eindhoven, si trasferirà alla corte del nuovo tecnico granata, Marco Giampaolo, in cambio di 3 milioni di euro più bonus. Al giocatore, un contratto quadriennale da 1,5 milioni di euro netti, più bonus per 300mila euro, a stagione.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, però, nell’incontro tra Milan e Torino non si sarebbe parlato soltanto dell’affare Rodríguez, ma anche di altri calciatori. Il Diavolo, infatti, avrebbe chiesto informazioni ai granata su Nicolas N’Koulou, classe 1990, difensore centrale camerunense che indossa la maglia del Toro dall’estate 2017, quando fu prelevato per 4 milioni di euro, tra prestito iniziale e diritto di riscatto, dai francesi dell’Olympique Lione.

N’Koulou è un centrale esperto, dal gran fisico (184 centimetri) ma, al contempo, molto bravo tanto in marcatura quanto nei recuperi difensivi. Nelle ultime tre stagioni, N’Koulou ha disputato 113 gare con il Torino tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, segnando 5 gol in campionato. Fisicamente integro, considerato una valida alternativa alla coppia di centrali titolari, composta da Simon Kjaer ed Alessio Romagnoli, potrebbe arrivare in rossonero a condizioni di favore.

Il contratto di N’Koulou con il Torino, infatti, scadrà tra meno di un anno, il 30 giugno 2021 ed il calciatore è, da qualche tempo, ai ferri corti con la società presieduta da Urbano Cairo. Per poco più della cifra versata dal Torino per Rodríguez, quindi, il Milan avrebbe un difensore di affidabilità, qualità ed esperienza (anche europea), che consentirebbe, in seguito, al club rossonero, di liberare in prestito almeno uno tra Léo Duarte e Matteo Gabbia. QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>