PM – Calciomercato Milan: arriva Rangnick o resta Maldini? La verità

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina il ‘Corriere della Sera‘ in edicola ha avanzato dei dubbi sul reale addio di Paolo Maldini al Milan al termine dell’attuale stagione sportiva.

Il fondo Elliott Management Corporation, proprietario del club rossonero, infatti, vorrebbe che Maldini restasse a lavorare all’interno della società meneghina nell’ambito, però, di una “collaborazione aziendale”.

Il che vorrebbe dire che Maldini dovrebbe imparare a convivere con Ralf Rangnick, l’uomo scelto dalla famiglia Singer e dall’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, per guidare il nuovo corso del Diavolo.

Nonostante questo, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, le due figure, quelle di Maldini e Rangnick, non sono compatibili. Quindi l’eventuale arrivo del tedesco escluderà, giocoforza, l’ex capitano rossonero dai quadri societari del Milan.

Il ‘Piano A‘ prevede Rangnick direttore tecnico (e forse allenatore) del Milan. Il ‘Piano B‘ è la conferma di Maldini la quale, però, ad oggi resta sullo sfondo. Soltanto nel caso in cui Rangnick non dovesse trovare un accordo definitivo con il Milan, a quel punto la società meneghina potrebbe continuare con gli attuali quadri.

Ovvero, con Geoffrey Moncada e il resto dell’area scout a trovare i giocatori, Maldini a convincerli e Frederic Massara a trattare le condizioni delle operazioni: l’ex Roma, tra l’altro, è l’unico dirigente autorizzato a farlo perché in possesso del patentino da direttore sportivo.

I rapporti tra Maldini e Gazidis rimangono freddi e non è un mistero che la visione dell'ex capitano e quella di Elliott non siano coincidenti, ma questo, che ribadiamo, rimane un 'Piano B', potrebbe essere un compromesso per tirare avanti un altro anno in attesa di risultati sportivi più importanti e altre novità sul piano societario.