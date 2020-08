Pia: “Bale al Milan e Messi all’Inter? Ecco cosa penso”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Inacio Pia, ex attaccante del Napoli, intervenuto ai microfoni di Taca La Marca, ha parlato delle voci di mercato che vogliono Gareth Bale al Milan e Lionel Messi all’Inter.

“Non voglio essere negativo, ma penso che sia quasi impossibile, un po’ per quello che è la storia di Messi al Barcellona e un po’ per quello che è Bale, un suo trasferimento sarebbe costoso per una realtà come il Milan in questo momento. Però sai, nel calcio nessuno pensava che Cristiano Ronaldo potesse venire alla Juventus, invece così è stato. Sarebbe bello per il calcio italiano avere questi campioni che ritornano nel campionato di A, così da renderlo più ambito anche per le altre stelle del calcio”.

