Milan, Ibrahimovic non rinnova? Il piano B porta a Mandzukic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Tuttosport questa mattina, nel caso remoto di un mancato rinnovo di Zlatan Ibrahimovic il Milan avrebbe già in mente un piano B che prevedrebbe l’arrivo di due calciatori. Il primo sarebbe una punta di esperienza, col nome di Mario Mandzukic – al momento svincolato – in prima fila, mentre il secondo un esterno/ala in modo che Ante Rebic possa ricoprire sia il ruolo di prima punta che quello largo sulla fascia.

RITORNO DI FIAMMA PER DEULOFEU? LE ULTIME>>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NOVITA’ DELL’ULTIM’ORA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓