Pellegatti: “Non solo De Ketelaere, il Milan ha sondato Noah Mbamba”

Carlo Pellegatti , noto giornalista e tifoso del Milan , in un video pubblicato sul suo canale di YouTube, ha parlato di Noah Mbamba-Muanda , altro talentino del Brugge che interesserebbe ai rossoneri. Il commentatore sportivo ha fatto riferimento alla trattativa con il Bruges per Charles De Ketelaere ( qui le ultimissime ) ed ai possibili colloqui di Maldini e Massara per il congolese. Noah Mbamba-Muanda è un mediano classe 2005 in grado di giocare anche da difensore centrale. Un nome per il futuro, ma chissà che il Milan non si porti avanti chiedendo un diritto di prelazione al Brugge.

"Oggi Milan e Bruges non parleranno solo di De Ketelaere. Dal Belgio mi è arrivata questa indiscrezione da verificare, ma che ci potrebbe stare: i due club parleranno anche di Noah Mbamba, centrocampista classe 2005 di origine congolese - ha detto Pellegatti -. Ha già debuttato in prima squadra ed anche in Champions League. Il Milan potrebbe prenderlo e lasciarlo al Bruges in prestito o girarlo in prestito a qualche altra squadra. E' un profilo che piace molto in via Aldo Rossi". Difesa, il piano alternativo del Milan: le ultime news di mercato >>>