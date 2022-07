Mercato Milan, Di Marzio: “Finito l’incontro per De Ketelaere, le ultime”

Incontro terminato tra Milan e Brugge per Charles De Ketelaere: clima sereno, ma ancora nessun accordo sul costo del cartellino tra i club. A riferirlo è l'esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio sul proprio sito. La dirigenza del Milan, rappresentata da Maldini e Massara, si era recata questa mattina in Belgio per provare a chiudere ma non c'è riuscita. Almeno per il momento, anche se rimane comunque un cauto ottimismo circa la buona riuscita dell'operazione.