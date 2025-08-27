Pedullà: “Il Milan non può essere portato al guinzaglio. Qualcuno lo spieghi a Furlani”

Ecco cosa ha scritto Pedullà sul tema: " Il Milan è padronissimo di prendere Harder , sul talento non discuto, ma senza che diventi la prima scelta quando in giro c’è un’altra nettamente più competitiva. Non esiste, soprattutto, che tu debba aspettare l’operazione in entrata dello Sporting per avere il via libera , non si capisce come quando e perché".

"Busardò in panchina al posto di Allegri e avremmo fatto bingo"

"In sostanza, tu sei il Milan e non puoi essere portato al guinzaglio per giorni e giorni - ha chiosato, in maniera dura ma convinta, Pedullà -. Spero che qualcuno lo spieghi a Giorgio Furlani, ma soprattutto all’intermediario Paolo Busardò che a questo punto potrebbe andare in panchina al posto di Massimiliano Allegri e avremmo fatto definitivamente bingo".