Pedullà: “Il Milan non può essere portato al guinzaglio. Qualcuno lo spieghi a Furlani”

Alfredo Pedullà, nel suo editoriale per 'SportItalia', parla dell'operazione di calciomercato per Conrad Harder al Milan in questi termini
Daniele Triolo 

Non soltanto una considerazione sul possibile (?) approdo di Dusan Vlahovic al Milan in questa finestra di calciomercato, ma anche un'amara constatazione di quanto sta accadendo intorno alla figura di Conrad Harder nell'editoriale del giornalista sportivo Alfredo Pedullà per 'SportItalia'.

Milan, Pedullà: "Libero di prendere Harder, ma ..."

—  

Milan e Sporting Lisbona, da giorni, avrebbero concluso l'affare per il centravanti danese, classe 2005, per 27 milioni di euro (bonus inclusi) e il 10% sulla futura rivendita. Ma, da giorni, è tutto bloccato perché i 'Leões', prima di dare il via libera all'ex Nordsjælland al viaggio in direzione Milano, vogliono prendere un suo sostituto.

Ecco cosa ha scritto Pedullà sul tema: "Il Milan è padronissimo di prendere Harder, sul talento non discuto, ma senza che diventi la prima scelta quando in giro c’è un’altra nettamente più competitiva. Non esiste, soprattutto, che tu debba aspettare l’operazione in entrata dello Sporting per avere il via libera, non si capisce come quando e perché".

"Busardò in panchina al posto di Allegri e avremmo fatto bingo"

—  

"In sostanza, tu sei il Milan e non puoi essere portato al guinzaglio per giorni e giorni - ha chiosato, in maniera dura ma convinta, Pedullà -. Spero che qualcuno lo spieghi a Giorgio Furlani, ma soprattutto all’intermediario Paolo Busardò che a questo punto potrebbe andare in panchina al posto di Massimiliano Allegri e avremmo fatto definitivamente bingo".

Quest'ultima parte dell'intervento di Pedullà si riferisce all'intermediazione di Busardò, agente molto vicino a Furlani nelle trattative per Rasmus Højlund prima e Harder poi, quando tutti sanno come Allegri abbia invece chiesto a più riprese Vlahovic al club di Via Aldo Rossi.

