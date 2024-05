Panchina Milan – Van Bommel scioglie ogni dubbio: la decisione sul futuro

Sul profilo X di Fabrizio Romano si legge: "Mark van Bommel, lascerà il Royal Antwerp alla fine della stagione in corso. Decisione che verrà comunicata nei prossimi giorni ma è pronto a provare un nuovo capitolo dopo aver vinto diversi titoli al Royal Antwerp". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Centrocampo, dalla Spagna: "Quattro nomi sul taccuino">>>

