Panchina Milan, Thiago Motta il post Pioli? È il candidato forte

Su Pioli, come riportato da calciomercato.com, resterebbe l’ombra di Thiago Motta. Oggi sarebbe lui il primo nome per la panchina del Milan

Thiago Motta sarebbe uno degli obiettivi possibili per il Milan, nel caso in cui Pioli dovesse partire a fine stagione. Il tecnico rossonero potrebbe, infatti, essere all'ultima stagione sulla panchina rossonera. Non solo i rossoneri: su Thiago Motta ci sarebbe anche l'interesse di altre squadre.