Allenatore Milan, Mendes spinge forte per Conceição: ecco tutta la verità

Nelle ultime ore è emerso il nome di Sergio Conceição per la panchina del Milan e sembra che in questo ci sia lo zampino del super agente Jorge Mendes. A dare la notizia per primi sono stati i colleghi di 'Sky Sport', che hanno rivelato come ci siano stati i primi contatti tra il Diavolo e l'attuale allenatore del Porto. Anche se una vera e propria trattativa al momento non sarebbe stata avviata. In questo senso, c'è da tenere sempre in considerazione la volontà del tecnico e le vicende societarie dei Dragoes, che hanno appena cambiato presidente.