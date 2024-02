Panchina Milan, dalla Spagna: “Lopetegui rifiuta la Premier per …”

Il cammino in Europa League potrebbe essere l'unica salvezza per Stefano Pioli , che dovrà arrivare fino in fondo alla competizione per poter pensare di rimanere sulla panchina del Milan . Nelle ultime settimane, infatti, nonostante le dichiarazioni di Giorgio Furlani , sembrano scemare le possibilità di permanenza del tecnico emiliano sulla panchina rossonera. Al suo posto non si sa ancora chi arriverà, anche se i profili accostati sono tanti.

Tra questi anche quello di Julen Lopetegui. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo 'AS', inoltre, il tecnico spagnolo avrebbe rifiutato l'offerta del Crystal Palace con l'intenzione di buttarsi in un progetto ambizioso in cui ripartire da zero. Tra questi, come detto, anche il Milan. Chissà che la sua mossa non sia stata proprio in funzione di una chiamata da parte del club rossonero nel prossimo futuro. Solo il tempo, però, ce lo dirà.