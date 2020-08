Oscar Rodriguez – Niente Milan, andrà al Siviglia: le cifre dell’accordo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan è alla ricerca di talenti, giovani e dal grande potenziale ancora in parte inespresso. Come fatto per gli acquisti di Bennacer, Theo o Leao la scorsa estate, Paolo Maldini sta sondando il mercato alla ricerca del colpo giusto per i rossoneri. Tra i tanti nomi emersi e accostati al Milan, recentemente si è parlato con insistenza di un certo Oscar Rodriguez.

Ma non ci sarà alcun trasferimento al Milan. Oscar Rodriguez saràun nuovo giocatore del Siviglia: accordo ufficiale con il Real Madrid sulla base di 15 milioni di euro (di cui 1,5 di bonus). Contratto di 5 anni con gli andalusi. Al Real andrà il 25% sulla futura rivendita.

Classe 1998, di proprietà del Real Madrid. Ha giocato due stagioni in prestito al Leganes. Trequartista puro, ha indossato la maglia numero 10 della Spagna U21 e nelle giovanili del Real Madrid.

Al Leganes ha collezionato 13 gol e 6 assist in 64 gare totali tra Liga e Coppa del Re. Si è messo in luce guadagnandosi anche la convocazione nelle ‘Furie Rosse’ di Luis Enrique. Un grandissimo traguardo la convocazione nella prima squadra della Spagna.

Il suo agente, lo scorso giugno, aveva parlato del futuro del suo assistito: “Non c’è nulla di ufficiale in corso. il futuro è nelle mani del Real Madrid, Óscar ha un contratto con loro. Se qualche club vorrà acquistare il mio assistito, dovrà prima trovare un accordo con il Real Madrid. Futuro al Milan per Oscar Rodriguez? Perché no, il Milan è sempre un grandissimo club con una grande tradizione“.

Ora Oscar Rodriguez giocherà insieme a Suso e Ocampos, probabilmente da trequartista al centro dei due ex Milan. In bocca al lupo al giocatore. I rossoneri invece si consolano con Brahim Diaz, sempre dal Real Madrid: operazione ormai in dirittura d’arrivo.

