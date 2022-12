Il Napoli perde pezzi pregiati? Pretendenti alla finestra per Kim

Il Napoli potrebbe perdere pezzi importanti in vista della lotta scudetto contro il Milan. Sono tante le pretendenti per Kim Min-Jae

Una delle sorprese più belle che ha conosciuto non solo il Napoli, ma l'intero campionato di Serie A, è senza dubbio il difensore Kim Min-Jae. Il coreano, arrivato in estate dal Fenerbahce, ha preso per mano i compagni e sta guidando il club partenopeo alla conquista di uno scudetto che sarebbe storico. Nonostante le parole pronunciate in conferenza stampa da Spalletti nella giornata di sabato 10 dicembre, il Napoli potrebbe perdere uno dei suoi pezzi più pregiati. Kim, infatti, sembra essere contento all'ombra del Vesuvio, dove ha trovato la sua dimensione, ma le pretendenti sarebbero alla finestra.