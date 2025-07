"Il presidente onorario del Bayern Monaco ha dichiarato di come sia molto complicato che Leao possa andare in Germania. Leao non è mai stato vicino al Bayern Monaco, ma è all'interno di una lista che il club valuta e sta valutando. Il Bayern Monaco ha continuato ad avere contatti, ma non ha ancora deciso e non ci sono offerte. Leao resta un nome nella lista, ad oggi nulla di più". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, fa il punto su Javi Guerra, possibile obiettivo del Milan. Poi le ultime su Leao-Bayern Monaco. Video dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.