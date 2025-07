Calciomercato Milan, se salta Jashari si torna su Javi Guerra

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan sia in trattativa con il Bruges per Ardon Jashari, classe 2002, centrocampista svizzero di origini macedoni in questa sessione estiva di calciomercato. Attualmente, la distanza tra Milan e Bruges è di 3 milioni di euro sulla parte fissa, con i rossoneri che ne hanno proposti 32 mentre i belgi ne pretendono 35 garantiti.