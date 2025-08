Moretto: “Il Milan valuta il rinnovo di Liberali”. Ecco la situazione

"Situazione bloccata tra Liberali e il Catanzaro con il Milan che non ha mai dato l'ok a certe condizioni. Il Milan non vorrebbe cederlo a titolo gratuito con la percentuale sulla futura vendita. Il Milan ha due strade: la prima rinnovarlo, ma è complicato. Si sta valutando di rinnovarlo seriamente, ma è complicato, non impossibile".