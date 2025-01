Milan, Walker al posto di Tomori? Ecco cosa dicono campo e dati

Può giocare centrale?

Kyle Walker ha vissuto la sua vita calcistica come splendido terzino destro. Vendendo Tomori, il Milan si ritroverebbe in rosa con due centrali sani: Pavlovic e Gabbia, con Thiaw ai box. Viene scontato pensare che Walker verrebbe preso anche per giocare come centrale di una difesa a quattro. Il Milan si prenderebbe un rischio enorme: Walker potrebbe essere adattato bene come braccetto di una difesa a tre, ma a quattro rischia di soffrire troppo gli attaccanti avversari. Prendere Walker e vendere Tomori: l'errore, nel caso, sarebbe quello di non pensare a un altro acquisto in difesa. LEGGI ANCHE: Milan, Joao Felix: come giocherebbe con Conceicao? Numeri, tattica e non solo>>>