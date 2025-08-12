Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Milan, visite mediche domani per De Winter e Athekame? Il punto

Koni De Winter e Zachary Athekame, virtualmente nuovi acquisti del Milan in questo calciomercato estivo, potrebbero svolgere domani i test
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Giorgio Furlani e Igli Tare, amministratore delegato e direttore sportivo del Milan, abbiano virtualmente chiuso gli acquisti di Koni De Winter e Zachary Athekame in questa sessione estiva di calciomercato.

Milan, ecco le cifre di De Winter e Athekame

Il primo, difensore centrale belga classe 2002, arriverà dal Genoa per 18 milioni di euro più 2 di bonus. Invece il secondo, terzino destro svizzero classe 2004, per 10 milioni di euro più il 10% di un'eventuale, futura rivendita dallo Young Boys. È praticamente tutto fatto e, per la 'rosea', già stasera i due potrebbero essere a Milano.

A disposizione di Allegri per Milan-Bari di Coppa Italia?

Mancano, dunque, soltanto le visite mediche - che probabilmente andranno in scena domani - la firma del contratto e la loro ufficialità. Nel giorno in cui Malick Thiaw ha sostenuto le viste per il Newcastle ed è diventato un nuovo giocatore delle 'Magpies', il Diavolo ha accelerato per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri due elementi in più in vista dell’esordio di domenica sera in Coppa Italia contro il Bari a 'San Siro'.

