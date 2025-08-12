Calciomercato Milan, concluso l'affare Athekame: migliorerà con Allegri

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, oltre che Koni De Winter con il Genoa , il Milan ha di fatto concluso anche l'affare Zachary Athekame con lo Young Boys in questa sessione estiva di calciomercato . Trovata l'intesa tra rossoneri e svizzeri sulla base di 10 milioni di euro più il 1 0% di un'eventuale, futura rivendita in favore del club di Berna per il terzino destro elvetico di origini nigeriane, classe 2004 .

Calciomercato Milan, i dettagli dell'operazione Athekame

Il quale, pur di sposare la causa rossonera, ha detto di no al trasferimento in una compagine della Ligue 1 francese. Athekame, ha commentato la 'rosea', ha impressionato i dirigenti milanisti per forza fisica e potenza. Il club di Via Aldo Rossi ha la convinzione di aver messo le mani su un calciatore dalla grande esplosività e dalla capacità di spingere molto sulla fascia.