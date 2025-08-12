Calciomercato Milan, concluso l'affare Athekame: migliorerà con Allegri

Il Milan ha praticamente concluso l'acquisto di Zachary Athekame dallo Young Boys in questa finestra di calciomercato. Tutti i dettagli
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, oltre che Koni De Winter con il Genoa, il Milan ha di fatto concluso anche l'affare Zachary Athekame con lo Young Boys in questa sessione estiva di calciomercato. Trovata l'intesa tra rossoneri e svizzeri sulla base di 10 milioni di euro più il 10% di un'eventuale, futura rivendita in favore del club di Berna per il terzino destro elvetico di origini nigeriane, classe 2004.
Calciomercato Milan, i dettagli dell'operazione Athekame
Il quale, pur di sposare la causa rossonera, ha detto di no al trasferimento in una compagine della Ligue 1 francese. Athekame, ha commentato la 'rosea', ha impressionato i dirigenti milanisti per forza fisica e potenza. Il club di Via Aldo Rossi ha la convinzione di aver messo le mani su un calciatore dalla grande esplosività e dalla capacità di spingere molto sulla fascia.