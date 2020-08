Milan, una settimana e si comincia: ma il mercato non decolla

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tra una settimana esatta (24 agosto) la squadra guidata dal confermato Stefano Pioli si troverà a Milanello per iniziare la preparazione in vista della stagione 2020-21 che per i rossoneri comincerà anticipatamente con i preliminari di Europa League. Primo appuntamento in agenda il 17 settembre col primo turno e poi dal weekend successivo col campionato.

Nonostante la clessidra del tempo scorra in maniera veloce ad un ritmo incalzante, il club rossonero non ha ancora messo a punto quasi nessuna operazione di mercato, ad eccezione dei giovani Pierre Kalulu ed Emil Roback. Il primo è un terzino destro arrivato a parametro zero dal Lione e il secondo è un attaccante acquistato per poco più di un milione dall’Hammarby.

È chiaro che la dirigenza rossonera sotto traccia sta lavorando e cercherà di farsi trovare pronta ad ogni evenienza, ma è altrettanto palese che ad una settimana dal ritiro preoccupa il non aver ancora ufficializzato il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic che nel frattempo si gode beatamente le vacanze sul suo yacht.

Si cerca un terzino destro – Aurier e Dumfries i nomi più gettonati – e un centrocampista, con il ritorno di Bakayoko sempre più possibile grazie alla sua forte volontà di voler tornare a vestire rossonero. In uscita Rodriguez che andrà al Torino, Calabria e Reina destinati alla Spagna e Laxalt (la Lokomotiv Mosca è sempre interessata). Tante le idee ma ancora poche ufficialità.

Questa settimana potrebbe muoversi qualcosa in termini significativi. Iniziare il raduno con qualche volto nuovo è la speranza di ogni allenatore, ma anche quella di non iniziarla con giocatori sicuri di non restare.

