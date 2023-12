“Non credo che il Milan voglia davvero Turnbull”: la rivelazione di mercato

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile interesse del Milan per David Turnbull , come riferito ai nostri microfoni dall'esperto di calciomercato Michele Fratini . C'è chi, però, non la pensa allo stesso modo. L'ex calciatore John Hartson , infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Go Radio' sostenendo come a suo dire il club rossonero non lo voglia davvero, ma sia piuttosto una mossa del suo agente. Ecco le sue parole.

Hartson: "Non riesco a vedere Turnbull al Milan"

"Non riesco a vederlo andare al Milan. Non può entrare nella squadra del Celtic. È il suo agente che sta lavorando duramente per far circolare il suo nome. Mi piace David Turnbull. L'ho sempre detto. E' un centrocampista che segna. Da centrocampista fa anche 12-14 gol. Ma stiamo parlando del Milan, giganti d'Europa e lo sono stati negli ultimi anni. Per me no. Penso che qualcuno stia mettendo il suo nome là fuori. Non credo che il Milan guardi personalmente".