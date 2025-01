Milan, Tomori verso la cessione. Ecco il possibile impatto a bilancio

Tomori potrebbe lasciare presto il Milan per ritrovare Kalulu alla Juventus. Si parla di circa 30 milioni di euro, diviso in 5 milioni per il prestito fino a giugno, 20 milioni per l’obbligo di riscatto e 5 di bonus. Ovviamente sono solo cifre ipotetiche, anche se la cessione dell'inglese sembra sempre più probabile. Quanto impatto avrebbe la sua partenza sul bilancio del Milan? A rispondere a questa domanda ci pensano i colleghi di Calcio e Finanza, partendo proprio dalle possibili cifre dell'operazione riportate in alto.