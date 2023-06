Milan, Thuram ‘conferma’ la sua scelta sui social: “Here we go”

Un calciomercato che non parte nel migliore dei modi per il Milan . I rossoneri hanno finalizzato la cessione di Sandro Tonali al Newcastle e hanno perso il primo derby sul mercato. Marcus Thuram ha rotto il silenzio sulla sua situazione. Il calciatore ha scelto l'Inter al posto del Milan . Ecco il tweet

"Here we go". L'attaccante francese si appresta a diventare un nuovo calciatore nerazzurro con i rossoneri che dovranno andare alla ricerca di una nuova soluzione in avanti.