Milan, Thiago Motta il post Pioli? Criscitiello: “Emissari al ‘Dall’Ara’”

Il Milan , dopo alcuni risultati negativi, ha ritrovato i tre punti prima contro il PSG, poi contro la Fiorentina. Ora, i rossoneri, giocheranno oggi contro il Borussia-Dortmund in una gara decisiva . Un'altra partita importante per Stefano Pioli . Michele Criscitiello questa sera in diretta a "Sportitalia Mercato" ha parlato del futuro dell'allenatore sulla panchina rossonera e sul possibile sostituto.

Milan, Thiago Motta dopo Pioli?

Secondo quanto raccontato dal noto giornalista alcuni emissari del Milan sarebbero stati presenti ieri sera allo stadio "Dall'Ara" per osservare il Bologna di Thiago Motta. Ricordiamo che il modus operandi della società rossonera non mette a rischio l'allenatore per pochi risultati negativi. La panchina di Pioli è salda almeno fino a fine stagione. Dopodiché verrà valutato, come ogni componente della squadra, in base ai risultati ottenuti. Al momento il focus del Milan e di Pioli resta fare bene e qualificarsi per gli ottavi di Champions League. LEGGI ANCHE: Milan, domani la Champions. Ecco le probabili formazioni