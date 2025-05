Come scrive Calciomercato.com, la trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez sarebbe ferma da mesi con la sensazione che ci possa essere l'addio in estate. Secondo il sito specializzato, però, non sarebbe detta ancora l'ultima parola. Allegri e Tare vorrebbero parlare con il terzino per capire le motivazione in vista della stagione. Secondo Calciomercato.com, le porte del Milan non sarebbero del tutto chiuse.