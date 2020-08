Milan su Oscar Rodriguez: i suoi numeri stagionali

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan ha messo gli occhi su Oscar Rodríguez del Real Madrid. Ecco i suoi numeri stagionali in prestito al Leganes. In questa stagione il classe 1998 spagnolo ha totalizzato 32 gare tra campionato e coppa di Spagna, mettendo a segno ben 9 reti e due assist. Trequartista puto, Rodríguez arriverebbe come vice Calhanoglu nel ruolo centrale dietro la prima punta. Numeri interessanti per un ragazzo che ha ancora del potenziale da esprimere e talento da poter coltivare.

LE ULTIME SULLA SITUAZIONE MILAN-BAKAYOKO>>>