Calciomercato Milan – Interesse per Oscar del Real Madrid: i dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo la cessione ufficiale di Ricardo Rodriguez al Torino, il Milan pensa a qualche colpo in entrata per migliorare la rosa attuale. In tale senso, dalla Spagna, arriva un’indiscrezione su un giovane talento del Real Madrid. Si tratta di Oscar Rodriguez Arnaiz, centrocampista classe 1998 di rientro dal prestito al Leganes. Secondo quanto riporta ‘Cadena Ser’, sul giocatore ci sarebbero i rossoneri e lo Schalke 04, ma occhio al Getafe, al momento in pole position. La valutazione di Oscar si aggirerebbe sui 20 milioni di euro, ma a 10 + il 50% sulla futura rivendita si può chiudere.

