Milan, grande vittoria dei rossoneri sul campo del Bologna. La squadra di Massimiliano Allegri domina segnando 3 gol contro i 0 della squadra di Vincenzo Italiano. Non solo campo. Si parla ancora del calciomercato terminato pochi giorni fa e anche delle prospettive future. Ecco come sta Bartesaghi. Deciso il futuro di Alex Jimenez. Retroscena importanti su Nkunku. Il Milan punta ancora Kostic. Mentre Vlahovic ... Ecco le notizie più importanti del 4 febbraio 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, si può bloccare un attaccante. Retroscena su Nkunku. Ecco come sta Bartesaghi
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, si può bloccare un attaccante. Retroscena su Nkunku. Ecco come sta Bartesaghi
Milan, le condizioni di Bartesaghi. Retroscena di mercato: Nkunku, Jimenez e i possibili colpi in futuro per l'attacco rossonero. Le top news da Pianeta Milan del 4 febbraio 2026