L'ostacolo principale, tuttavia, proviene proprio dal difensore senegalese. Ballo-Touré rientra fra i giocatori in partenza per la prossima sessione di mercato, ma non ha ancora trovato una giusta sistemazione. Il Milan lo valuta sui 7/8 milioni di euro e, finora, solo il Galatasaray si è interessato alla situazione dell'ex terzino del Monaco.