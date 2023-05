Calciomercato Milan – L’ex Barcellona Traoré è finito nel mirino del Diavolo

Più ci si avvicina alla sessione estiva di calciomercato e più nomi vengono accostati alle diverse squadre. Il Milan , ad esempio, avrebbe già avviato i contatti con Daichi Kamada dell' Eintracht Francoforte per la trequarti e con Ruben Loftus-Cheek del Chelsea per la mediana. Ma ci sarebbe un altro reparto che avrebbe bisogno di restyling, ossia la fascia destra d'attacco.

E proprio in questa zona del campo potrebbe esserci un interessante innesto. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano nel podcast 'CaughtOffside Daily', il Milan avrebbe messo gli occhi su Adama Traoré, ex esterno del Barcellona e ora in forza al Wolverhampton. Lo spagnolo, in scadenza di contratto con gli Wolves, non avrebbe intenzione di rinnovare e, per questo motivo, una sua partenza al termine della stagione sembra sempre più probabile. Sulle sue tracce si sono messe anche Napoli e Atalanta.