Milan, Romano: 'United, messaggio forte a Hojlund! E su Leoni ...'

"Hojlund non ha giocato un minuto contro la Fiorentina, questo è il messaggio del Manchester United. E' un giocatore disponibile sul calciomercato, per lo United può partire immediatamente. E' disponibile per prestito di 5-6 milioni e il riscatto sui 40/45 milioni. Il Milan ha un grande interesse, ha parlato con gli intermediari. Hojlund, anche dopo la partita, vuole restare allo United e giocarsi le carte. Oggi c'è stato questo forte messaggio dello United al giocatore". Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, parla anche del Milan: il punto su Rasmus Hojlund e Giovanni Leoni. Ecco le ultime novità dal suo canale 'YouTube'.