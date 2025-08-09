Milan, Romano: 'United, messaggio forte a Hojlund! E su Leoni ...'

Dal suo canale italiano di Fabrizio Romano altri aggiornamenti su Hojlund: "Milan e United lavorano concretamente sulle cifre. Prestito da 6 milioni più 45 per il riscatto".
"Hojlund non ha giocato un minuto contro la Fiorentina, questo è il messaggio del Manchester United. E' un giocatore disponibile sul calciomercato, per lo United può partire immediatamente. E' disponibile per prestito di 5-6 milioni e il riscatto sui 40/45 milioni. Il Milan ha un grande interesse, ha parlato con gli intermediari. Hojlund, anche dopo la partita, vuole restare allo United e giocarsi le carte. Oggi c'è stato questo forte messaggio dello United al giocatore". Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, parla anche del Milan: il punto su Rasmus Hojlund e Giovanni Leoni. Ecco le ultime novità dal suo canale 'YouTube'.
Su Leoni: "Il Liverpool vuole inserire un centrale di difesa da sviluppare e Giovanni Leoni è un giocatore considerato. Un giocatore che il Liverpool segue. Il Parma spera di tenerlo un'altra stagione. Nessuna offerta, ma l'interesse del Liverpool è concreto e cresce. Piace anche a Milan, Inter e Juventus. Leoni è uno dei nomi nella lista del Liverpool".
Dal suo canale italiano di Fabrizio Romano altri aggiornamenti su Hojlund: "Milan e United lavorano concretamente sulle cifre. Prestito da 6 milioni più 45 per il riscatto".
